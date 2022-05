Milan, Plastino: “Maldini? Sono convinto che rimanga tutto com’è”

Il giornalista Michele Plastino ha parlato del lavoro di Paolo Maldini e non crede che ci saranno cambiamenti all'interno del Milan

Il giornalista Michele Plastino ha parlato del lavoro di Paolo Maldini e non crede che ci saranno cambiamenti all'interno della società rossonera. Sono arrivati complimenti anche per Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni rilasciate nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"C'è una specie di maledizione in Paolo Maldini. Io però sono convinto che tutto rimanga per com'è, sarebbe una follia. Nel Milan si è creato un meccanismo grazie anche al lavoro della dirigenza e di Pioli. Anche questo nuovo ruolo di Ibrahimovic è fondamentale nello spogliatoio più che in campo".