Pioli: “Scudetto? Ora tutti giocano per batterci, dobbiamo alzare il livello”

"La vittoria dello Scudetto per un gruppo così giovane è stata importante. Ci ha dato più consapevolezza nelle nostre qualità e nel nostro modo di giocare e stare in campo. E poi siamo diventati un obiettivo per i nostri avversari, tutti giocano per batterci, per questo dobbiamo continuare a pensare di alzare il nostro livello, se vogliamo competere per vincere ancora". Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista alla Lega Serie A: le dichiarazioni tra presente, passato e qualche curiosità