Milan, Pioli: “Leao? Per quello che so resta. È un grande giocatore”

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato delle grandi qualità di Rafael Leao , ma anche della permanenza dell'attaccante portoghese. La grande stagione appena disputata potrebbe far accendere diverse sirene di calciomercato, ma non sembrano esserci problemi al momento. Queste le dichiarazioni rilasciate nel suo intervento a 'Che Tempo Che Fa'.

"Posso dire Leao che è un grande giocatore, credo proprio che rimanga per quello che so io. Mi auguro di lavorare tanto con lui, è cresciuto tanto e ha ancora tanti margini di miglioramento".