Milan, Pioli: “Il Napoli ha qualità in tutti i giocatori”

Pioli ha poi parlato del Napoli, della Juventus e del campionato: "Il Napoli ha qualità in tutti i giocatori. È una squadra allenata molto bene da un grande allenatore. Contro di loro abbiamo giocato una buona partita, non meritavamo di perdere, ma loro sono stati bravi. A inizio anno una squadra che ha perso tutti quei giocatori non pensavo sarebbe stata subito così competitiva. Stanno giocando un calcio importante. Io sono convinto che il campionato sia ancora molto lungo. Ci sono alcune squadre che possono fare 8-10-11 vittorie di fila. La Juve? Ero stupito quando era indietro sinceramente. La rosa della Juve è tra le migliori del campionato. Hanno fatto una grande risalita e senza giocatori importanti come Chiesa e Di Maria. Il livello del campionato si sta alzando, stanno migliorando le grandi ma anche le altre. Quando vai a giocare a Verona, a Torino, a Sassuolo non è facile". Milan, Rafael Leao: “Arriveranno altri gol”. Indizio sul rinnovo?