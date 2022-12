Milan, Pioli: “Sono migliorato in tre cose importanti…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a 'SportMediaset', nell'ambito dello speciale 'I re del calcio'. L'intervista esclusiva, in versione integrale, andrà in onda giovedì 29 dicembre su Italia Uno. Ecco un estratto in cui l'allenatore rossonero parla della sua carriera da allenatore e dei passi importanti che ha fatto negli anni (ANTICIPAZIONE COMPLETA).