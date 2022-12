Milan, Pioli: “Leao deve fare il salto per poter diventare un campione”

Pioli ha poi parlato di Leao: "Leao? Ho dato una regola ai giocatori che sono al Mondiale, mi devono chiamare alla fine di ogni partita per dirmi come stanno. Il Portogallo ha una rosa di livello, non entro nel merito dei minuti giocati. Il primo anno l'ho punzecchiato, è vero. Ma in allenamento subito ho capito che giocatore era. Ha una tecnica abbinata a una velocità che in pochi hanno. Gli è servito del tempo per ambientarsi, ma il suo potenziale si è visto da subito".