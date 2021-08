Milan, Pioli: “L’allenatore è un padre. A 18 anni c’è bisogno di consigli”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco le dichiarazioni sul suo ruolo con i giovani

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco le dichiarazioni sul suo ruolo con i giovani, estrapolate dall'intervista al canale 'YouTube' rossonero (QUI TUTTE LE PAROLE DI PIOLI): "L'allenatore è anche un po' padre. A 18 anni non puoi sapere già come ti devi comportare, quindi c'è bisogno di avere al tuo fianco persone più esperte, che ti danno dei consigli. In questo ambiente cresci velocemente, sembri adulto e spavaldo ma non lo sei. E quando ci parli te ne accorgi, non è semplice. Il mio compito è anche questo". Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Vlasic lascia il CSKA, contatti vivi per Ilicic