Milan, Pioli: “Auguro il meglio a Kessié. Tranne in Champions League”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della gestione dei giocatori in regime di svincolo che ha affrontato. Tra cui Franck Kessié

Stefano Pioli, allenatore del Milan vincitore del 19° Scudetto, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo spagnolo 'AS'. Queste le dichiarazioni del tecnico campione d'Italia sulla gestione di giocatori in partenza a costo zero avuta in queste ultime due annate: "Guardare solo a ciò che dice il campo. Non ho mai visto nessuno di loro (Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Franck Kessié, n.d.r.) essere superficiale. Ho visto un'enorme cura, professionalità e desiderio di dimostrare che erano molto bravi".