Milan, Pioli: “‘Pioli is on fire’? Ho sempre fatto fatica a trattenermi”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato del famoso coro 'Pioli is on fire', dedicatogli da pubblico di San Siro. Il Mister non nasconde la sua emozione, svelando come sia sempre stato difficile trattenersi nel corso della stagione. Solo contro l'Atalanta ha affermato di essersi lasciato andare. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'DAZN'.