Milan, Pioli: “Ibrahimovic si è operato per continuare, ha tanto da dare”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. La volontà dello svedese è chiara

"Ibrahimovic sta meglio. Non vedeva l'ora di operarsi, si è potuto allenare pochissimo, ma il suo contributo è stato importantissimo. Lui è un campione in tutto e per tutto, ci ha aiutato a crescere, a darci quella forza competitiva che ha dentro. Per me è la persona più intelligente e divertente che ho conosciuto nel calcio. Lui si è operato per continuare a giocare, spero continui perché ha ancora tanto da dare".