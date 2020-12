Milan, Pioli: “Ibra voleva andarsene, per me non era giusto. Gli dissi che…”

Milan, Pioli convinse così Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha raccontato come ha convinto Zlatan Ibrahimovic a rimanere al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Il primo approccio c'è stato il giorno dopo la gara con il Sassuolo dove gli chiesi che intenzioni avesse e lui mi disse che gli mancava la famiglia. E lì per lì non ho avuto subito una reazione importante. Ho incassato e ho pensato che conveniva lasciarlo sereno. Zlatan ho imparato a conoscerlo e ho capito che ci sono dei momenti in cui va lasciato solo. Tornando a casa pensavo che non fosse giusto quello che stava succedendo e il giorno dopo ho preso Zlatan e gli ho detto che non mi era piaciuto l'incontro del giorno prima. Gli dissi che il nostro lavoro insieme era appena cominciato e che avevamo fatto tanto, che aveva dimostrato di essere ancora un campione e che non poteva finire in quel modo e che sia io sia la società avremmo fatto di tutto per trattenerlo".