Milan, Pioli: “I nostri obiettivi? La cosa importante è essere ambiziosi”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco le dichiarazioni sugli obiettivi della squadra, estrapolate dall'intervista al canale 'YouTube' rossonero (QUI TUTTE LE PAROLE DI PIOLI): "È presto per dire dove possiamo arrivare, l'importante è essere ambiziosi. Dobbiamo esserlo, sapendo che le difficoltà ci saranno, ma se hai grandi ambizioni gli ostacoli puoi superarli. Credo che questo gruppo abbia una grande voglia di far bene e di rendere onore alla maglia che indossiamo".