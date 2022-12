Milan, Pioli: “Ci sono tanti allenatori che mi hanno influenzato”

Pioli ha poi parlato dei suoi modelli e della sua idea di calcio: "Ci sono tanti allenatori che mi hanno influenzato. Sicuramente Guardiola, Klopp... Ogni grande allenatore ha una caratteristica in cui è più forte. Per come attaccare gli spazi guardo Guardiola, che è il più forte in questo. Io ho inserito dei video analisti giovani nel mio staff che mi hanno aiutato molto. Poi sicuramente aiuta allenare giocatori disponibili e intelligenti. Calabria e Theo sono stati entusiasti di giocare più dentro al campo e si sono messi a lavorare duramente. Una cosa importante è mettere i giocatori a proprio agio, non chiedergli cose che non sono nelle loro corde. Io a Guardiola ho detto che tutti gli fanno i complimenti per come attacca, io glieli ho fatti come recupera subito palla. Noi stiamo facendo bene sul recupero palla, ma possiamo metterci più energia e più compattezza. Poi dipende anche da quale avversario hai di fronte, però come idea noi non vogliamo far giocare gli avversari". Premio Gentleman, Pioli: “Orgoglioso e onorato di ricevere questo Premio”