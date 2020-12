Milan, Pioli: “Dopo l’Atalanta siamo ripartiti. Fondamentali gli acquisti”

Milan, Pioli sulla svolta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha fissato il momento che ha permesso alla squadra di svoltare. Il mercato, poi, ha aiutato parecchio. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Una sconfitta pesante difficile da accettare per noi, però abbiamo avuto tanta volontà e tanta forza di portare via da ogni singola partita situazioni per crescere. Questa lezione ci ha fatto cambiare modo di giocare. Tutto il nostro percorso è iniziato da gennaio con il mercato. L’arrivo di Zlatan, Kjaer e Saelemaekers ha dato slancio ed entusiasmo. La settimana che siamo rimasti a casa è stata pesante. Ci siamo detto che non dovevamo più vivere queste situazioni. Da lì siamo ripartiti“. Mercato Milan – Dalla Spagna: “Brenner al Diavolo si farà”. VAI ALLA NOTIZIA >>>