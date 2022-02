Milan, Pioli: “Maignan non mi ha sorpreso: molto forte, alto livello”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Mike Maignan, portiere dei rossoneri, alla luce della sua super prestazione nel derby

"Non mi ha sorpreso. Lo abbiamo affrontato con il Lille e lì ci ha colpito molto. Lo abbiamo fatto seguire dai nostri scout. E' un ragazzo che mette tutto in campo, è molto curioso. E' un portiere molto forte, è in Nazionale, è un giocatore di alto livello".