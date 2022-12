Milan, Pioli: “De Ketelaere è un centrocampista che deve svariare”

Ieri sera l'allenatore del Milan, Stefano Pioli è stato ospite al Club su Sky Sport per parlare del Mondiale e della Serie A e di De Ketelaere

Ieri sera l'allenatore del Milan , Stefano Pioli è ospite al Club su Sky Sport per parlare del Mondiale e della Serie A. Diversi i temi affrontati da Pioli nel corso della trasmissione. Ecco un estratto riportato da gianlucadimarzio.com. ( INTERVISTA COMPLETA ).

Sui nuovi acquisti e su De Ketelaere Pioli ha sottolineato l'importanza di dar loro tempo: "Sono ragazzi arrivati tre mesi fa. Quest'anno stiamo facendo dei bilanci troppo limitati perché è arrivata questa sosta. Sono arrivati solo da tre mesi. Sono arrivati da campionati diversi, ci siamo allenati poco. De Ketelaere è un centrocampista che deve svariare. È bravo a inserirsi tra difensore e terzino. In Belgio giocava da solo, si muoveva senza collaborare. Ora deve leggere gli spazi occupati dagli altri. Ma sono convinto possa fare bene. Penso a Tonali e Leao, su entrambi ci sono stati grandi dubbi. Dopo l'estate sono tornati e ho detto 'Cavolo, sono fenomeni'. Forse gli serviva tempo per metabolizzare perché non è facile ricevere tante informazioni".