Milan, Pioli: “Ci sentivamo inferiori alle big, poi è successo qualcosa”

Milan, Pioli sulle sfide contro le big di Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha raccontato dei primi scontri diretti con le big di Serie A. All'inizio le vittorie non arrivavano, poi è successo qualcosa. Le dichiarazioni aia microfoni di 'Sky Sport': "Ci sentivamo sempre inferiori, nel senso che ci abbiamo provato, giocando delle buone partite come quelle a Torino con la Juventus, in casa con Napoli e Lazio, il derby. Ci mancava sempre quel poco, ma in queste partite quel poco fa la differenza. Quando siamo riusciti a prenderci quel poco, la convinzione della squadra è salita e giocava con fiducia e positività, sapendo di poterle vincere quelle partite. Quello è stato il passo decisivo del nostro percorso".