Cassano: “Complimenti al Milan, soprattutto a Pioli: vi spiego perché”

Antonio Cassano, ex attaccante del Diavolo, ha parlato del momento del Milan di Stefano Pioli alla 'Bobo TV' in onda su 'Twitch'

Antonio Cassano, ex attaccante in Serie A di molte squadre tra cui il Milan, ha sbottato, alla 'Bobo TV', in onda su 'Twitch', nei confronti del V.A.R. giudicandolo "in malafede" per il gol concesso al Diavolo di Stefano Pioli, più precisamente a Christian Pulisic, nel finale dell'ultima partita di campionato sul campo del Genoa.