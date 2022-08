Milan, Pioli: “Adli è intelligente, ma a volte si muove fin troppo”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Yacine Adli come un giocatore intelligente. A volte, però, sbaglia alcuni movimenti. Pioli, inoltre, invita a non dimenticare Brahim Diaz , giocatore di cui si dice soddisfatto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Ho letto che giustamente si è definito un centrocampista atipico: è molto intelligente, gioca in verticale. Si sta inserendo benissimo, a volte si muove fin troppo ma sta imparando in fretta. E non dimentichiamo Diaz, dal quale mi aspetto molto e di cui sono molto soddisfatto: da lui voglio più precisione nell’ultimo passaggio e più gol". Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan