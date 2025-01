Ex Milan, Pioli: “Per 5 anni ho dato al Milan tutto quello che avevo”

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan che ha vinto l'ultimo Scudetto dei rossoneri, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' in una intervista

Stefano Pioli , ex allenatore del Milan che ha vinto l'ultimo Scudetto dei rossoneri, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' in una lunga intervista. Tanti gli argomenti di discussione: tra la crescita di Leao, Theo Hernandez, i ricordi dello Scudetto, De Ketelaere e non solo . Ecco le sue parole sulla carriera al Milan.

Pioli: "Sarò sempre grato al Milan, ho dato tutto quello che avevo"

"Per 5 anni ho dato al Milan tutto quello che avevo, per far felice club, giocatori e tifosi. Ho vissuto emozioni inimmaginabili e indimenticabili. Sarò grato per sempre. Ho seguito poco le partite del Milan. Non riuscivo, mi emozionavo troppo davanti alla tv. È stato un distacco importante".