Milan, Piervincenzi: “Leao e Pulisic, ecco le novità tattiche di Allegri”

Andrea Piervincenzi analizza le scelte tattiche di Allegri su Leao e Pulisic: il punto tattico sul Milan durante Maracanà di TMW Radio.
Il match analyst Andrea Piervincenzi, durante il programma Maracanà di TMW Radio, ha analizzato le scelte tattiche di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare su Christian Pulisic e Rafael Leao. Ecco le sue parole:
Leao da centravanti può essere un’arma importante per il Milan? "Tatticamente è la cosa più significativa vista in questo precampionato. Allegri lo ha avuto 20 giorni e con la sensibilità del campo ha visto qualcosa per portarlo lì. In realtà il 3-5-2 visto col Bari è particolare, entrambi gli attaccanti si allargano molto. Allegri ha cambiato qualcosa, si è vista tanta qualità col Bari. È costretto a cambiare, se non cambi ti trapassano e deve aggiungere qualcosa nel suo calcio. Quel calcio non funziona più, se dovesse funzionare l’operazione Leao è un 10 in pagella. Non può giocare spalle alla porta e non ha quella fame in area di rigore, magari verrà utilizzato in maniera diverso. Il tema tattico di questa estate è sicuramente il Milan".