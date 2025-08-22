Milan, Piervincenzi: “Leao e Pulisic, ecco le novità tattiche di Allegri”

Leao da centravanti può essere un’arma importante per il Milan? "Tatticamente è la cosa più significativa vista in questo precampionato. Allegri lo ha avuto 20 giorni e con la sensibilità del campo ha visto qualcosa per portarlo lì. In realtà il 3-5-2 visto col Bari è particolare, entrambi gli attaccanti si allargano molto. Allegri ha cambiato qualcosa, si è vista tanta qualità col Bari. È costretto a cambiare, se non cambi ti trapassano e deve aggiungere qualcosa nel suo calcio. Quel calcio non funziona più, se dovesse funzionare l’operazione Leao è un 10 in pagella. Non può giocare spalle alla porta e non ha quella fame in area di rigore, magari verrà utilizzato in maniera diverso. Il tema tattico di questa estate è sicuramente il Milan".