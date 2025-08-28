Milan, Piervicenzi: “Non so se Allegri sia l’allenatore giusto”

Andrea Piervincenzi è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana'. Il suo commento sul Milan e su Massimiliano Allegri

La sconfitta del Milan contro la Cremonese a San Siro ha generato molte reazioni tra giornalisti e opinionisti. Un passo falso inatteso all'inizio di questa stagione da parte della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo Andrea Piervicenzi - match analyst intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana' - alcune responsabilità sono da attribuire al nuovo tecnico rossonero e non solo all'incompletezza della rosa o allo strano operato della dirigenza sul calciomercato. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni. Ha anche commentato l'acquisto di Harder e la situazione di Vlahovic.