Milan, Piervicenzi: “Non so se Allegri sia l’allenatore giusto”

Sull'allenatore: "Allegri non so se è l'allenatore giusto, vedo Gasperini e Fabregas che innovano, ma io nel Milan continuo a non vedere niente di nuovo. Non so se è più responsabilità dell'allenatore o dei giocatori. Per battere la Cremonese bastava la squadra che avevi, quindi penso che sia un problema più di scelte. Faccio fatica a dare responsabilità solo al mercato, le darei anche a chi fa le scelte per il campo".
Infine, su Vlahovic: "Si crede un campione ma non lo è. Non so cosa deciderà, di sicuro può fare quello che vuole con quel contratto che ha”.
