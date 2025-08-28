Pianeta Milan
Milan, Piervicenzi: “Non so se Allegri sia l’allenatore giusto”

Andrea Piervincenzi è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana'. Il suo commento sul Milan e su Massimiliano Allegri
La sconfitta del Milan contro la Cremonese a San Siro ha generato molte reazioni tra giornalisti e opinionisti. Un passo falso inatteso all'inizio di questa stagione da parte della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo Andrea Piervicenzi - match analyst intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana' - alcune responsabilità sono da attribuire al nuovo tecnico rossonero e non solo all'incompletezza della rosa o allo strano operato della dirigenza sul calciomercato. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni. Ha anche commentato l'acquisto di Harder e la situazione di Vlahovic.

Milan, Piervincenzi: "Allegri ha le sue responsabilità"

Le parole su Harder e sulla confusione societaria: "Harder è un bel mancino, ma è un po' grezzo. Rimane un bel giocatore, ma il Milan avrebbe dovuto prendere un giocatore già pronto, non puoi prendere calciatori da costruire. Da quando è uscito Maldini regna una grande confusione".

Sull'allenatore: "Allegri non so se è l'allenatore giusto, vedo Gasperini e Fabregas che innovano, ma io nel Milan continuo a non vedere niente di nuovo. Non so se è più responsabilità dell'allenatore o dei giocatori. Per battere la Cremonese bastava la squadra che avevi, quindi penso che sia un problema più di scelte. Faccio fatica a dare responsabilità solo al mercato, le darei anche a chi fa le scelte per il campo".

Infine, su Vlahovic: "Si crede un campione ma non lo è. Non so cosa deciderà, di sicuro può fare quello che vuole con quel contratto che ha”.

