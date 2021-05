Milan, Piccinini: “Donnarumma deve giocare contro la Juventus”

Sandro Piccinini, dagli studi di 'Sky Sport', ha parlato di Gianluigi Donnarumma e sul suo impiego contro la Juventus

Sandro Piccinini, dagli studi di 'Sky Sport', ha parlato di Gianluigi Donnarumma e sul suo impiego contro la Juventus dopo la polemica del tifo organizzato del Milan. Questo il suo pensiero: "La situazione è molto pesante, ma ha risposto bene Paolo Maldini che ha ribadito che non sono i tifosi a decidere chi gioca o chi non gioca e chi rinnova o non rinnova. Donnarumma è sempre decisivo per il Milan anche se non si conosce ancora bene il suo futuro. Ci mancherebbe altro che Gigio non giochi nella partita più importante della stagione contro la Juventus. Il Milan è in una situazione delicata perché ha tanti giocatori con il fiato corto nonostante la vittoria con il Benevento, ma questo scontro diretto ha un valore pazzesco". La clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Lucas Vazquez ha accettato il Milan. Le ultime