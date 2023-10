Milan, Piccinini critica Moncada: “Manca un 9 al posto di Giroud”

Il Milan ha lavorato molto sul calciomercato estivo, anche in attacco: sono arrivati Okafor e Jovic. Per molti questi non bastano per far rifiatare Olivier Giroud. Questo il parere di Sandro Piccinini, telecronista, intervenuto ai microfoni di radioSerieA. Ecco la sua critica al capo scout del MilanGeoffrey Moncada.