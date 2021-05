Milan, Pellegatti: “Vlahovic? Dimentichiamoci giocatori da 40-50 milioni”

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato della necessità di acquistare un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic

Da diverse settimane il nome di Dusan Vlahovic è costantemente in orbita Milan. I rossoneri, viste le condizioni fisiche precarie di Zlatan Ibrahimovic, dovranno intervenire sul mercato per acquistare un altro attaccante. Il serbo è il nome giusto? Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato così ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Il Milan dovrà prendere un co-titolare visto le condizioni di Ibrahimovic. Vlahovic? E' fuori costo. Mi prendo la responsabilità: dobbiamo dimenticarci giocatori da 40-50 milioni come nuova punta". Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino