Milan, Pellegatti: “In questo momento non va bene nulla”

Il Milan deve rialzarsi: nel 2023 sono arrivate solo delusioni e i rossoneri, rischiano di salutare anzitempo tutti gli obiettivi stagionali. La partita col Sassuolo potrebbe essere l'occasione giusta per ripartire, almeno in campionato.

"In questo momento non va bene nulla, giocatori, dirigenti col mercato, mister che insiste ancora con una formazione che aveva molto deluso con l'Inter, avrei cercato una formazione difensiva, il Milan non deve prender gol, deve ritrovare fiducia e ricompattarsi". Pellegatti, quindi, suggerisce di cambiare un po' la tattica delle partite, cercando di coprirsi di più e cercare di subire meno gol. Il Milan, infatti, ha subito tantissime retinel 2023, non dati da una squadra campione in carica.