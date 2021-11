Milan, Pellegatti: “Onoriamo la Champions. Altrimenti bene l’Europa League”

Carlo Pellegatti, noto tifoso rossonero, ha parlato del cammino del Milan in campionato e in Champions League. Queste le dichiarazioni

Cosa si aspetta dal Milan in Champions? "Una prestazione autorevole. Se ci sono le prestazioni, poi le vittorie solo casualmente non arrivano. Se dovesse venire l'Europa League, va bene, ma si deve onorare la Champions. Spero si rimanga nel salotto buono, altrimenti si rimanga comunque in Europa".