Milan, Pellegatti: “Kessie vuole rimanere? Mi ricorda frasi passate”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato delle ultime notizie sul rinnovo di Franck Kessie. Poi espone un dubbio

Dopo il rinnovo di Davide Calabria, il Milan sta lavorando per portare a casa anche quello di Franck Kessie. L'ivoriano è diventato ormai un top player e da tale vuole essere trattato dal punto di vista dell'ingaggio. Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha detto la sua sullo scenario che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Tutti Convocati: '"Questa è la settimana del contatto tra l'agente di Kessie e il Milan. Il Milan dice di aver sottoposto la seconda offerta, dai 5 ai 6 a Kessie. L'agente dice di no, bisogna capire. La frase Kessie vuol rimanere a tutti i costi mi ricorda frasi passate. Se il procuratore avesse già fatto il giro di 27 chiese non sarebbe piacevole". Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge