Milan, Pellegatti: “Ibra insieme a Giroud? Uno spettacolo nello spettacolo”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della possibilità di vedere insieme Ibrahimovic e Giroud e non solo. Queste le dichiarazioni rilasciate su suo canale YouTube:"Probabilmente Ibra torna dal primo minuto. Lo azzardo perché ha effettuato un bell’allenamento. È chiaro che non abbia ancora i novanta minuti nella gambe, però lui è intelligente e sa gestirsi come un cavallo da corsa. Pioli ha detto in un’intervista che potrebbe giocare assieme a Giroud in futuro, spettacolo nello spettacolo". Intanto Clarence Seedorf esalta il Milan. Ecco cosa ha detto.