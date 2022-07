Milan, Pellegatti: “De Ketelaere? Esclude Ziyech, vi spiego i motivi”

“Innanzitutto non lo dico io, lo dice il Milan. Forse per una questione di ruoli, il Milan sulla fascia non vuole investire su giocatori simili a quelli che ha già. È chiaro che rispetto a Messias ha un’altra intensità e un’altra qualità, ma come caratteristiche è la stessa cosa. Poi, se dovesse arrivare Renato Sanches, e i rossoneri sperano sempre che arrivi, i 4 davanti potrebbero essere Giroud/Origi, Leao, De Ketelaere e Sanches. Anche per questo e per questioni economiche il Milan preferisce aspettare il portoghese, che come De Ketelaere è un giocatore unico. Ziyech è molto bravo, e se lo si prenderà sarà perché non arriva al belga e non metterà il 10”. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>