Pellegatti: “De Ketelaere in confusione, ma non parlatemi di Calhanoglu!”

Il calciomercato del Milan è ruotato intorno ad un solo nome: Charles De Ketelaere . La dirigenza lo ha inseguito per diverse settimane prima di acquistarlo alla cifra importante di 35 milioni di euro . Un investimento di primo ordine, che sottolinea il modo in cui i rossoneri credono nel ragazzo. Finora però, a parte qualche fiammata improvvisa e isolata, il belga non ha rispettato le attese. Peccati normali di gioventù, che però in un club come il Milan vengono inevitabilmente amplificati.

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato proprio del momento dell'ex Brugge, apparso un filino in confusione. Ma non parlategli di Hakan Calhanoglu! Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tutti Convocati': "De Ketelaere mi sembra un filino in confusione, lo metterei un attimo a parte per dargli fiducia. Calhanoglu? No dai ancora lui, accetto tutto ma non fatemi parlare di Calhanoglu".