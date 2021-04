Milan, Pellegatti conferma: “Ibrahimovic non rinnoverà oggi” | News

Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan

Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Come anticipato da noi di Pianetamilan.it, il prolungamento con il club rossonero non ci sarà nella giornata di oggi.Ecco cosa ha detto: ""Non sarà a Milano questi giorni, sarà in Svezia. Le indiscrezioni di un rinnovo oggi o domani sono prive di fondamento. Approfitterà della squalifica per tornare nel suo paese e rientrerà in Italia alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida di mercoledì col Sassuolo".