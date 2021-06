Milan, Pellegatti: “Calhanoglu, c’è l’Atletico Madrid. Ma non hanno budget”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato di un interesse dell'Atletico Madrid per Hakan Calhanoglu. Ma quante perplessità...

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato di un interesse dell'Atletico Madrid per Hakan Calhanoglu. Un interesse vero o una semplice azione di disturbo? Queste le dichiarazioni rilasciate attraverso il proprio canale YouTube: "L'Atletico Madrid è su Hakan Calhanoglu. La notizia era già stata trapelata qualche giorno fa. Ci poniamo un problema: questa è un'azione reale dell'Atletico Madrid per prendere il numero 10 del Milan o è un'azione di disturbo nei confronti del Milan che avrebbe messo gli occhi su De Paul? L'Atletico Madrid, nonostante quello che si legge, non mi sembra abbiamo un budget consistente per la campagna acquisti di questa estate". Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Azmoun, De Paul e tanto altro