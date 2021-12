Milan, Pellegatti: “39 punti in 17 partite? Firmerei per i prossimi 5 anni”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, spegne il pessimismo emerso sul Milan nelle ultime settimane. Questo il suo pensiero

"Molti tifosi del Milan stanno perdendo energie nel giudicare il campionato già finito, ma quello che più importa a me in questo momento è recuperare gli infortunati. Ho già capito che bisogna stringere i denti per queste due partite che rimangono per finire il 2021. Io firmerei per i prossimi 5 anni a trovarmi a quota 39 punti dopo 17 partite perché vorrebbe dire essere sempre al primo, al secondo o al terzo posto in base a se ci sono squadre che volano o meno".