Milan, Pato: “Kaladze picchiava in allenamento. Gattuso ancora di più”

"Quando sono arrivato ho detto di non piangere, ma sono emozionato, sono arrivato qui a 17 anni, poi sono tornato in Brasile". Alexandre Pato , ex attaccante del Milan, è stato intervistato dai canali ufficiali del club nel suo ritorno a Milanello. Ecco le parole del brasiliano sugli allenamenti con Kaladze e Gattuso.

Milan, Pato: "Kaladze mi ha aiutato in allenamento". Ecco come. E Gattuso...

"Kaladze mi ha aiutato tanto, perché mi faceva passare in allenamento quello che dovevo provare in partita. Quando mi 'picchiava' in allenamento mi ha fatto capire, mi ha aiutato ad essere più cattivo e forte. Mi ha insegnato a supportare le partite in Italia. Kaladze non cambiava molto tra allenamento e partita. Ho preso tante botte, ma quello che picchiava di più era Gattuso, era tremendo. Gli volevo fare uno scherzo mentre mangiavamo, mi ha alzato dal collo". LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez fatica: quale potrebbe essere la causa e la soluzione?>>>