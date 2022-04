Milan, Pato: “Ibrahimovic? Tutti avevano paura di lui. Solo Onyewu…”

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Alexandre Pato, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Pato ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra in rossonero :"È fondamentale perché ha il fuoco dentro. Motiva i compagni e tutti hanno paura di lui, soltanto Onyewu in quel Milan lo aveva sfidato». Risata. «Ma le risposte adesso deve dargliele il suo corpo".