Ecco le parole di Pastore: “Il presidente e Sabatini mi convinsero ad accettare il Palermo, furono molto presenti nei miei ultimi mesi in Argentina, ma non mi dicevano di che squadra fossero, solo a fine campionato il mio procuratore mi presentò le varie opzioni e mi disse che erano del Palermo. C’erano Chelsea, Milan, Porto come altre opzioni rispetto al Palermo, ma parlando con la mia famiglia decidemmo che i rosanero erano l’opzione migliore per iniziare il mio cammino in Europa. Grazie a Dio non mi sono sbagliato, da lì è cominciata un’avventura magnifica". LEGGI ANCHE: Fonseca: "Milan sempre penalizzato dagli arbitri". Ma la società dov'è?