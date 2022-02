Milan, Pasqualin: “Si fa apprezzare dal punto di vista amministrativo”

L'avvocato Claudio Pasqualin ha commentato le manovre di mercato dei club di Serie A, parlando di un grande Milan dal punto di vista amministrativo

L'avvocato Claudio Pasqualin ha commentato le manovre di mercato dei club di Serie A, parlando di un grande Milan dal punto di vista amministrativo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Qualche colpo da qua a lunedì ci sarà, ma il botto di Vlahovic non è comparabile con nulla. Con Gosens l'Inter ha fatto un colpaccio. Magari avrebbe potuto fare qualcosa il Milan, ma si fa apprezzare anche dal punto di vista amministrativo".