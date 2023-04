Milan, Pasqual: “Krunic è molto duttile, dà il meglio in una mediana a tre”

L'ex giocatore Manuel Pasqual ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolar modo sul centrocampista del Milan Rade Krunic , che lui vede meglio in un centrocampo a tre. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Manuel Pasqual su Rade Krunic

"Rade è molto duttile, riesce a coprire più zone del campo grazie alla sua esuberanza fisica e per Pioli è pure un’arma a gara in corso. Con noi ha giocato soprattutto da mezzala, attaccando la profondità, ma ha dimostrato spesso qualità ottime in fase di copertura. Sa strappare e aiuta a ripartire quando la squadra deve difendere bassa. Lo vedo da sempre in un centrocampo a 3, è lì che dà il meglio. Ma ha corsa e spinta per giocare da play e sulla trequarti con risultati eccellenti". Milan, la probabile formazione per l'Empoli >>>