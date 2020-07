Milan-Parma, Calhanoglu: “Vogliamo chiudere con più punti possibili”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Milan-Parma, gara della 33^ giornata di Serie A in svolgimento a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Calhanoglu: “Gran momento per noi tutti. Dopo il CoVid siamo tornati bene, ci siamo allenati e preparati bene. Ci siamo preparati per vincere queste partite. Mancano cinque partite, vogliamo chiudere con più punti possibili”. PER LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI STILATE DALLA NOSTRA REDAZIONE, CONTINUA A LEGGERE >>>

