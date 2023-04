Milan, senti Parisi: “Theo Hernandez il mio modello, punto spesso la porta”

Il terzino dell'Empoli Fabiano Parisi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle sue caratteristiche e a Theo Hernandez, suo modello

Tra i match in programma nella giornata di lunedì 3 aprile c'è stato anche Empoli-Lecce, terminato 1-0 per i padroni di casa grazie ad un rigore trasformato da Francesco Caputo. Penalty che, però, aveva conquistato Fabiano Parisi. Lo stesso terzino italiano, accostato anche al Milan, al termine dell'incontro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, in merito alle proprie caratteristiche e a Theo Hernandez, che lui considera il suo modello. Di seguito le sue parole.