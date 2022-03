Milan, Papin: “Theo? Pensavo non fosse forte. Poi è esploso come Maignan”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato dei connazionali Theo Hernandez e Mike Maignan. Queste le dichiarazioni

Jean-Pierre Papin è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. L'ex attaccante del Milan ha commentato le qualità dei connazionali Theo Hernandez e Mike Maignan. Papin nutriva dei dubbi nell'ex calciatore del Real Madrid, poi evidentemente spazzati via dopo la sua crescita evidente in questi anni. L'ex portiere del Lille, così come il numero 19, è esploso con la maglia rossonera. Queste le dichiarazioni.

"L'ho visto giocare nel Milan e mi dicevo 'non è così forte'. Poi è esploso al Milan come Maignan. Quando si gioca in queste squadre devi alzare il livello, tutti e due lo hanno fatto in una maniera a cui non pensavo".