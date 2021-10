Milan, Papin: “Giocare con Van Basten mi faceva battere il cuore”

Jean Pierre Papin ha speso parole al miele per l'ex compagno di squadra Marco Van Basten. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV

Jean Pierre Papin ha speso parole al miele per l'ex compagno di squadra Marco Van Basten. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "La cosa che mi faceva veramente battere il cuore era giocare con lui. Purtroppo ho giocato non abbastanza, perché Marco si è infortunato ed è rimasto fuori, credo, otto mesi. Otto mesi in cui non giochi più ... è veramente difficile". Pioli mischia le carte in difesa e sulla trequarti: la probabile formazione del Milan