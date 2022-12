Milan, Panucci: “Sarò sempre riconoscente a Galliani e Berlusconi”

Milan, le parole di Christian Panucci sull'addio al Milan

“Anch’io paradossalmente ho sofferto molto perché arrivò Arrigo Sacchi, con cui ora ho un rapporto bellissimo, ma lui era legato ai suoi giocatori. Quindi vedeva questo ragazzino qua un po’ esuberante e non gli piacevo. Quando capisci che non puoi stare più in un posto, posto a cui ero legatissimo e lo sarò per sempre".