Milan, Panucci: “Champions? Napoli e Atalanta hanno rosa più forte”

Christian Panucci, ex difensore rossonero, ha parlato della corsa Champions e del momento del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'.

Sospetto: quando il Milan lottava per lo scudetto, stava andando oltre i suoi limiti.

«Ma loro non hanno mai parlato di scudetto, sicuramente non Maldini e Pioli: lo facevano gli altri perché il Milan andava così bene. Hanno sempre parlato di Champions, al massimo dicendo: “Se siamo lì, proviamo a giocarcela”».

Ma non arrivare neanche fra le prime quattro non sarebbe una brutta botta?

«Per come si sono costruiti la stagione, sicuramente sì. Ma come rosa non sono più forti del Napoli o dell’Atalanta».