Milan, Pioli in panchina? Longari: “Alternative attuali. Oggi inutile…”

Panchina Milan a Pioli? Parla Longari

"La scelta di dare priorità al campo sembra essere condivisa da molte altre protagoniste annunciate del giro di valzer che caratterizzerà le panchine nella prossima estate. Il Milan per esempio si sta godendo il momento ed i risultati di Pioli, memorizzando la scadenza contrattuale del tecnico di Parma e tenendo ben presenti anche le alternative che sono state prese in considerazione e che restano molto attuali. Inutile approfondire oggi, argomenti che non hanno radici così solide da poter rappresentare certezze con vista sull'estate".