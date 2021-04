Milan, Pancaro: “Pioli? Merita il rinnovo. Ha grandi meriti” | News

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato di Stefano Pioli, tecnico rossonero

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Pancaro ha parlato anche di Stefano Pioli, tecnico rossonero. Ecco cosa ha detto: "Vanta grandi meriti per quello che ha fatto al Milan nell'ultimo anno. Ha creato un'empatia tangibile in tutto l'ambiente. Da confermare se va in Champions? Noi allenatori sappiamo che il nostro destino è legato ai risultati. E vale ancora di più se guidi una società blasonata. Poi, fosse per me, meriterebbe a prescindere il rinnovo". Intanto il Milan punta su Ilicic. Ecco l'offerta all'Atalanta.