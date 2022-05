Milan, Pancaro: “Maignan ha messo qualcosa in più di Donnarumma”

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, ha fatto i complimenti a Paolo Maldini e Frederic Massara per l'acquisto di Mike Maignan

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, ha fatto i complimenti a Paolo Maldini e Frederic Massara per l'acquisto di Mike Maignan. Il francese, a suo avviso, ha dato anche qualcosa in più rispetto al suo predecessore Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.