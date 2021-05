Milan, Orrico: “Bennacer-Kessie fulcro della squadra, ma sono andati in crisi”

Corrado Orrico ha parlato del momento del Milan e, in particolare di Franck Kessie e Ismael Bennacer. Queste le dichiarazioni

L'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato del momento del Milan e, in particolare di Franck Kessie e Ismael Bennacer. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Il lavoro di Pioli resta eccellente ma si è vista la perdita di efficienza di Kessie e Bennacer. All'andata hanno fatto i fiori in campo, erano il fulcro della squadra poi sono andati in crisi e anche con l'assenza di Ibra hanno pagato. In ogni caso il passo avanti netto è stato fatto anche se non entrerà in Champions". Il Milan in ogni caso pensa al sostituto di Calhanoglu: ecco di chi si tratta.