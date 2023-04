Milan, Orlando: “Dove si trova un giocatore come Leao? Va rinnovato”

Le parole di Massimo Orlando su Rafael Leao

"Ieri erano ritmi da fine stagione, quindi bisogna vedere più avanti. I gol sono sempre gol, aspetto la partita con la Juventus dove ci sarà più fisicità. E lì vedremo se è guarito per davvero. Dal vivo sembra ancora un po' pesante. Se ritrova fiducia per la semifinale di Champions può guadagnare posizioni e per l'Inter è un'arma in più. Dall'altra parte mi sembra che il Milan stia benissimo e Leao è tornato. Dove lo trovi ora un giocatore come quello? Per me andrebbe rinnovato".